OnePlus 8, 8 Pro e Nord: rivelate le date di fine supporto software

Da quando OnePlus ha affermato che Nord N10 5G e N100 riceveranno un solo major update, è venuta meno la fiducia sempre risposta sul supporto software dell'azienda. D'altronde la sua strategia è cambiata: non più soltanto top di gamma, ma anche prodotti per tutte le tasche. Una novità che non potrà che impattare sulla gestione degli aggiornamenti, per quanto gli sviluppatori abbiano specificato che OnePlus Nord avrà lo stesso trattamento dei flagship, quindi OnePlus 8 e 8 Pro.

Finora abbiamo saputo che OnePlus è solita offrire tre major updates sui propri smartphone. Una regola che non dovrebbe variare per la fascia alta, ma che potrebbe subire variazioni nel corso del tempo. A differenza di altre aziende, la giovane età di OnePlus fa sì che anno dopo anno il suo posizionamento di mercato venga regolato in base a volontà ed esigenze. Da semplice startup nata da una costola di OPPO, la società si sta spostando in lidi più “mainstream”, variegando la propria proposta commerciale.

Ma oltre ai major updates di Google, sono importanti anche gli aggiornamenti di sicurezza, con le relative patch che svolgono il ruolo di tamponare eventuali falle di sicurezza. A tal proposito, è stata pubblicata una pagina dedicata su cui sono riportate le date di fine supporto. Per l'ultima serie di flagship OnePlus, ovvero 8 e 8 Pro, sarà il mese di aprile 2023, mentre per Nord quello di luglio 2023. Da questi mesi in poi non saranno più rilasciati aggiornamenti relativi alle patch di sicurezza.

