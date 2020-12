OnePlus e Google Pixel: collaborazione in cantiere?

Associare il marchio OnePlus a quello Google Pixel non è propriamente una diretta conseguenza, dato che stiamo parlando di aziende tecnicamente rivali. Certo, la presenza di Google nel mercato degli smartphone è da sempre ambigua. Da un lato cerca di vendere i propri telefoni, dall'altro fornisce ai competitors tutti gli strumenti per superarla. Ma è una tattica per certi versi vincente: che sia lei o le altre aziende a vendere, Google ne trae comunque un vantaggio. Per questo venire a conoscenza di una possibile collaborazione fra OnePlus e Google non ci meraviglia così tanto.

Google's Pixels: excellent cameras, dubious everything else.

OnePlus phones: excellent in everything but the camera.

Personally, I'd lock @lockheimer and @PeteLau in a room and not let them out until they agree to do a OnePlus-Pixel collaboration.

— Vlad Savov (@vladsavov) December 5, 2020