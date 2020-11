OnePlus rassicura: Nord avrà gli stessi aggiornamenti dei flagship

Ha fatto molto discutere la politica degli aggiornamenti relativa a N10 e N100, i due modelli della serie OnePlus Nord per i quali arriverà un solo major update. Un dato in controtendenza con quello che è lo storico software del produttore, sempre in prima linea quando si tratta di aggiornare alla nuova versione di Android. Se si guarda al panorama Android, OnePlus è l'azienda più virtuosa con i suoi 3 major update di media, grazie anche ad un database di smartphone molto più modesto della concorrenza.

La politica degli aggiornamenti di OnePlus Nord non sarà la stessa dei modelli mid-range

Era prevedibile che la famiglia OnePlus Nord avrebbe scombussolato i piani a cui l'azienda ci ha abituato in questi anni. Da un po' di tempo a questa parte, OnePlus ha apertamente manifestato la transizione da start-up a grande società, con tutti i pro e i contro che ne convengono. Uno dei contro è proprio la frammentazione degli aggiornamenti: più sono i modelli nel catalogo, più gli sviluppatori devono scendere a compromessi. Per questo, quindi, OnePlus Nord N10 e N100 riceveranno 1 major update e 2 anni di aggiornamenti di sicurezza. Una notizia che ha fatto storcere il naso ai più entusiasts di OnePlus, abituati ad una politica degli aggiornamenti più ampia.

Questo malcontento ha provocato numerose critiche nelle aree di discussione online e adesso c'è chi solleva dubbi anche sul trattamento che potrebbe ricevere il capostipite OnePlus Nord. In rete c'è chi dubita sul quantitativo di aggiornamenti che saranno rilasciati, ma a sedare queste ipotesi ci ha pensato la stessa OnePlus. Come viene fatto notare, all'annuncio venne specificato nero su bianco: OnePlus Nord avrà 2 anni di aggiornamenti software e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Lo stesso trattamento che è previsto per i top di gamma, perciò è qua si certo che anche Nord riceverà 3 major update di Android. Questo nell'attesa che arrivi la OxygenOS 11 con Android 11, come indicato nella roadmap.

