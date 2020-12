Huawei Mate 40 Pro: il teardown di iFixit ne rivela la difficoltà di riparazione

Avevamo già visto un primo teardown di Huawei Mate 40 Pro, nel quale si sottolineava la sua difficoltà di riparazione. A rimarcare questo amaro aspetto è il team di iFixit, anche se è un aspetto che non ci meraviglia più di tanto. È ormai da tempo che gli smartphone, specialmente se top di gamma, risultano piuttosto difficoltosi da riparare. La necessità di inserire quanti più componenti all'interno di scocche compatte fa sì che la loro disposizione interna possa risultare non poco confusionaria per gli utenti meno esperti.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 Pro+: l’azienda smentisce lo stop alla produzione

iFixit mette in mostra quanto è difficile smontare (e riparare) Huawei Mate 40 Pro

Essendo assemblato in vetro e metallo, aprire Huawei Mate 40 Pro rappresenta una prima sfida, dovendo scaldare la scocca per poi staccare la back cover. Nel farlo, però, bisogna prestare massima attenzione ai vari cavi presenti all'interno: tranciarne uno significa compromettere il corretto funzionamento del telefono. Una volta che si è dentro, si possono constatare due aspetti positivi del terminale Huawei: l'utilizzo di sole viti Philips (senza alcuna vita proprietaria) e la maggiore modularità delle sezioni da poter disassemblare. Per esempio, il teleobiettivo periscopiale è a parte e, nel caso si guasti, non risulta più necessario sostituire l'intera fotocamera.

La batteria di Huawei Mate 40 Pro non è troppo difficile da estrarre, grazie alle apposite linguette, anche se è necessario farsi strada fra l'alto numero di cavetti presenti. Inoltre, anche lo speaker risulta più facile da sostituire rispetto al predecessore Mate 30 Pro, non ostruendo più la sostituzione dello schermo. Inutile dire, però, che rimuovere il display Waterfall di Mate 40 Pro è un'impresa a dir poco estrema. Vuoi per la forza con cui è incollato alla scocca, vuoi soprattutto per la curvatura accentuata, provare a rimuoverlo implica una probabile rottura. Sommando pro e contro, Huawei Mate 40 Pro ha ottenuto un punteggio di 4 su 10 da parte di iFixit. Un punteggio fra i più bassi, per quanto la media dei top di gamma sia a suo modo pessima, con i flagship Samsung che si aggirano attorno al 3 su 10, per non parlare dei pieghevoli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu