Il tablet low cost con Android 10 e 4G per eccellenza ha un nuovo rivale, anche se si gioca in casa: infatti il modello iPlay 20 cede il posto ad Alldocube iPlay 30, soluzione economica ma che è in grado di regalare varie soddisfazioni grazie ad una serie di caratteristiche niente male: ecco tutto quello che c'è da sapere su design, scheda tecnica e prezzo di vendita in offerta sconto con Coupon su Banggood!

Alldocube iPlay 30 è il tablet low cost per tutti con 4G e Android 10 in offerta con Coupon su Banggood

Design e caratteristiche

Squadra vincente non si cambia e per questo motivo il Tablet 4G in offerta con codice sconto Alldocube iPlay 30 attinge a man bassa dal predecessore in fatto di stile, ma proponendo un display leggermente più grande. Si tratta di un pannello IPS da 10.5″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), perfetto per la visione di contenuti multimediali in ogni situazione grazie al supporto di uno slot SIM 4G LTE (con banda 20). Il retro – in metallo – ospita una singola fotocamera da 8 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 5 MP.

Scheda tecnica

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, anche qui si alza l'asticella rispetto al precedente iPlay 20. Stavolta infatti troviamo il chipset MediaTek Helio P60, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 7.000 mAh con ricarica tramite Type-C.

Lato connettività, oltre al 4G, abbiamo il Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2; non mancano poi il GPS integrato e una configurazione dual box speaker con Smart PA.

Il tablet 4G Alldocube iPlay 30 è già in vendita sullo store Banggood, in offerta al prezzo di 148.60 € grazie al codice Coupon che trovate in basso.

N.B. Sono presenti spese di spedizione da 4.5 €, ma non inficiano affatto il prezzo molto valido dell'offerta. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

