La powerbank ZMI su Xiaomi YouPin è anche un caricatore

Di powerbank e caricatori realizzati da ZMI ne abbiamo viste molteplici in vendita su Xiaomi YouPin, ma questo non è un modello qualsiasi. Si chiama ZMI Dual-Mode Charger Power Bank e, come il nome stesso suggerisce, ha un'anima ibrida che lo rende estremamente versatile. L'azienda partner di Xiaomi ci ha già abituati a prodotti del genere, come nel caso della recente powerbank che funziona anche da scaldamani di quella con tanto di HDMI per notebook.

ZMI lancia su Xiaomi YouPin una nuova powerbank che funge anche da caricatore

La ZMI Dual-Mode Charger Power Bank risulta particolarmente utile per coloro che preferiscono avere dispositivi in grado di svolgere più di una mansione. Specialmente per chi è solito spostarsi frequentemente (magari in tempi meno ostici di quello che stiamo vivendo), avere caricatore e powerbank in un unico oggetto è un vantaggio non da poco. Quando attaccato alla presa, si comporta come un normale caricatore da muro, fornendo una potenza massima da 18W con doppia porta USB. Una volta staccato, invece, si può sfruttare l'unità interna da 5.000 mAh per caricare i dispositivi in portabilità a 12W.

Il protocollo smart integrato è in grado di capire se si siano attaccati accessori come cuffie, smartband e così via, regolando corrente e tensione di conseguenza. Il prezzo a cui viene offerto in crowdfunding su Xiaomi YouPin è pari a circa 16€, ovvero 129 yuan di listino.

