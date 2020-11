Xiaomi e ZMI lanciano uno scaldamani che è anche una powerbank

L'ecosistema proposto su Xiaomi YouPin dà il benvenuto ad un nuovo prodotto: dopo il robot giocattolo delle scorse ore, arriva una powerbank ma che non è soltanto una batteria portatile. Al suo interno è celato un sistema che funge da scalda-mani, un toccasana in periodi invernali come quello che stiamo attraversando. Un prodotto simile l'avevamo già visto negli scorsi mesi ed anche in questo caso il funzionamento è pressoché il medesimo.

La nuova powerbank ZMI al debutto su Xiaomi YouPin vi scalda le mani

A differenza del succitato modello precedente, questa powerbank è prodotta da ZMI, ben più celebre azienda che è riuscita a farsi un nome al fianco di Xiaomi. Il produttore ha adottato un design più lineare, scegliendo fattezze che la riconducono visivamente ad una saponetta o ad un sasso levigato. La tecnologia di della temperatura utilizza una tecnologia PTC auto-limitante che scongiura possibili malfunzionamenti. Sensori e circuiti monitorano la temperatura erogata, permettendo al dispositivo di raggiungere un livello massimo pari a 52° C.

Mettendo da parte questa funzionalità parallela, la powerbank ZMI contiene una batteria da 5.000 mAh con cui caricare via USB smartphone ed accessori vari. Questo amperaggio alimenta anche il suddetto sistema di scalda-mani con un utilizzo massimo di 2-4 ore. ZMI ha integrato anche una luce LED che diventa una torcia all'evenienza. Viene proposta su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 11€, pari a 89 yuan di listino.

