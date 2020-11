Amazfit GTR 2 e GTS 2 si aggiornano con varie migliorie per l’allenamento

Mentre siamo in attesa dell'evento di lancio del modello GTS 2 Mini (senza dimenticare le indiscrezioni dei giorni scorsi in merito alle versioni GTR 2e e GTS 2e), Huami ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato agli attuali Amazfit GTR 2 e GTS 2, con alcune novità.

Amazfit GTR 2 e GTS 2 si aggiornano alle versioni 5.0.1.05 e 3.0.1.06, ecco le novità

Il nuovo aggiornamento per gli smartwatch di Huami è attualmente in fase di rilascio tramite OTA incrementale per tutti i mercati interessati. Amazfit GTR 2 riceve la versione firmware 5.0.1.05 mentre per quanto riguarda il modello GTS 2, si passa alla versione 3.0.1.06. Si tratta di un update di assestamento che va ad introdurre alcune novità e migliorie che di certo faranno piacere agli utenti più sportivi che hanno puntato sugli indossabili del brand cinese.

Di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento, valido per entrambi i modelli.

Aggiunta la funzione di rilevamento automatico dell'allenamento;

aggiunto il supporto fino a 90 modalità di allenamento;

aggiunto il supporto alla modifica dell'elenco degli allenamenti;

lo schermo non si attiva più automaticamente quando arriva un nuovo messaggio;

aggiunte le lingue di sistema catalano, ceco, greco, serbo, vietnamita, ucraino, ebraico, arabo.

Come anticipato poco sopra, l'aggiornamento dedicato ad Amazfit GTR 2 e GTS 2 è in roll out e raggiungerà tutti i dispositivi interessati nel corso dei prossimi giorni.

