Questa lampada da scrivania Xiaomi YouPin sorveglia i vostri figli

La lampada da scrivania è un degli oggetti che più frequentemente vediamo commercializzare su Xiaomi YouPin, ma questa è differente. Prodotta in collaborazione con l'azienda di terze parti Xiaobai, è una lampada realizzata con in mente i bambini. Un prodotto per certi versi controverso, dato che integra una videocamera di sorveglianza che permette di interagire con loro da remoto.

LEGGI ANCHE:

La poltrona JoyPal su Xiaomi YouPin rileva i dolori e massaggia di conseguenza

Su Xiaomi YouPin debutta una nuova lampada da scrivania dedicata ai più piccoli

La lampada da scrivania Xiaobai su Xiaomi YouPin è apparentemente molto simile a quelle tradizionali. Il suo design “a gru” permette di direzionare il fascio di luce laddove se ne ha bisogno, rendendo la lettura più confortevole. Misura 46,5 x 51,3 x 15 cm, ha il classico design bianco minimale ed ha una luce LED che offre un'illuminazione calda 4000K con protezione per gli occhi Ra95. Il fascio che si ottiene misura 1,6 m² con un'intensità pari a 804 lux.

Ma ciò che contraddistingue la lampada Xiaobai è che alla base c'è una vera e propria IP Camera che trasmette in 1080p H.265 con un angolo di visuale di 150° ed un sensore f/2.4. Il suo compito non è tanto quello di controllare l'eventuale intrusione di malviventi, quanto quello di monitorare i propri figli. I genitori possono così controllare dal proprio smartphone se i figli stanno facendo i compiti.

Idealmente è un'utilità per tutti quei genitori che lavorano e vogliono restare in contatto ed interagire con loro. Agitando la mano davanti alla videocamera viene inviata una notifica al telefono, così che il genitori sappia che il figlio vuole interagire, grazie anche a microfono e speaker integrati. Viene proposta su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 50€ al cambio, ovvero 399 yuan di listino.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!