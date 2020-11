La poltrona JoyPal su Xiaomi YouPin rileva i dolori e massaggia di conseguenza

La poltrona massaggiante non è un prodotto totalmente inedito su Xiaomi YouPin. In passato ne abbiamo visti svariati modelli, più o meno costosi, ma quello di JoyPal presenta una caratteristica quantomeno peculiare. Questa nuova poltrona è in grado di captare i dolori, con una sensoristica ed un algoritmo AI che adegua di conseguenza il sistema di massaggio.

Su Xiaomi YouPin debutta una nuova poltrona massaggiante

All'interno del bracciolo sinistro c'è una sezione studiata per captare gli impulsi elettrici che, secondo la tecnologia in ballo, restituiscono una sorta di mappatura della spossatezza corporea. In base a quanto rilevato, la poltrona JoyPal si adegua e consiglia un programma di massaggio personalizzato. Vengono restituite due percentuali relative ad affaticamento e vitalità, dividendo la zona della schiena in tre sezioni specifiche. Il sistema massaggiante è in grado di capire le fattezze corporee (altezza e massa), regolando di conseguenza i bracci che compiono i vari movimenti.

Nel complesso vengono offerte 11 tecniche di massaggio, cercando di simulare quanto più possibile l'intervento umano. Le rotaie su cui si muovono i quattro bracci si spingono fino al retro delle cosce, potendo così offrire un movimento avvolgente che non si limita solo alla schiena. Inoltre, le gambe possono essere protette da dei cuscini gonfiabili in maniera automatica e ci sono dei motorini incaricati di massaggiare i piedi. Il posizionamento della poltrona, inoltre, simula l'effetto Zero Gravity, allentando la pressione sull'intero corpo.

Come al solito, il suo funzionamento verte attorno all'app Mijia, con la quale si possono regolare tutti i parametri a disposizione, con tanto di comandi vocali con XiaoAI. Come ciliegina sulla torta c'è un impianto HiFi con speaker attorno alla testa che coadiuvano il rilassamento. La poltrona Joypal AI Wisdom Massage Chair viene proposta in crowdfunding su Xiaomi YouPin ad un prezzo non propriamente modico, vista la tipologia di prezzo. Il costo ammonta a 762€, ovvero 5.999 yuan di listino.

