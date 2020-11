Il 2020 per Huawei è stato sicuramente anche l'anno in cui si è imposta nel settore Audio. Non solo le varie cuffie FreeBuds Pro e Studio, ma anche prodotti smart home come i Huawei Sound e Sound X, la soluzione speaker del brand, che potrebbero anche avere una versione Pro.

Huawei Sound Pro o Sound X Pro? Tutto quello che sappiamo sulle specifiche e l'uscita sul prossimo smart speaker

A riportare la notizia dell'arrivo di un nuovo smart speaker Huawei è stato il noto leaker di Weibo Uncle Kanshan che spiega come per i prodotti Audio sarà un prodotto da “Pro“, postando l'immagine del Sound X. Questo quindi lascia qualche dubbio su quale prodotto si vanterà una nuova versione, se proprio il sopracitato o il più piccolo Sound.

Quanto alle specifiche, pare però troppo presto per dirlo, ma si parla di un sistema audio decisamente più avanzato ed una maggiore integrazione smart alla casa per Huawei Sound (X) Pro, che andrebbe quindi a creare un piccolo ecosistema del suono per la casa.

Non ci resta attendere le prossime settimane, valutando il fatto che è un prodotto che Huawei potrebbe presentare nei primi mesi del 2021, essendo quasi in dicembre 2020, ma mai dire mai nella tecnologia.

