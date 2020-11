Quando l'anno scorso presentarono lo Xiaomi Mi CC9 Pro, la fotografia degli smartphone entrò in un'altra dimensione: quella dei grandi sensori. Abbiamo poi imparato noi occidentali ad apprezzarlo sotto forma dello Xiaomi Mi Note 10, che con i suoi 108 MP ha fatto il suo per la fascia media, ma che nel nuovo Redmi Note 9 Pro 5G potrebbe aver trovato un rivale importante per quanto riguarda la fotocamera.

Redmi Note 9 Pro 5G: la fotocamera da 108 MP scatta in appena 1.09 secondi grazie al Remosaic

Per rispondere alla domanda degli utenti su quanto sarebbe stato veloce il nuovo Redmi Note 9 Pro 5G a scattare con il sensore fotocamera da 108 MP, il brand ha spiegato che quando è in quella modalità lo scatto avviene in appena 1.09 secondi. Questo perché si avvale non solo del sensore Samsung HM2, ma anche del sistema di scatto Remosaic, che permette di scattare indipendentemente dal processore.

Questo quindi, permette al Note 9 Pro di essere più veloce in questo senso del suo predecessore Mi Note 10, su cui Xiaomi ha puntato molto proprio nel comparto fotografico. Ma se è riuscito a fare questo in una fascia di prezzo più bassa, è possibile che la fotocamera da 108 MP potrebbe arrivare ad essere uno standard per il 2021 degli smartphone di fascia media.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu