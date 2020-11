Sono ormai ufficialmente riconosciuti come la svolta nel settore PC grazie alla loro versatilità e potenza, ma questa volta i nuovi computer Apple ci hanno sorpresi. Infatti, il Product Manager di Smartisan ha reso il suo Mac Mini M1 un MacBook a tutti gli effetti grazie allo smart display TNT Go.

Smartisan TNT GO: non solo R2, con lo smart display Mac Mini diventa MacBook

A mostrare questa interessante chicca è stato Zhu Haizhou, il sopracitato Product Manager di Smartisan, che ha mostrato quanto potessero essere interessanti le capacità del nuovo TNT GO anche con un Mac. Questo perché lo smart display di Smartisan è compatibile anche con il Mac Mini M1 di Apple, così da diventare una specie di MacBook Mini.

Questa è davvero una bella sorpresa per il TNT GO, che in origine e fino ad oggi si pensava fosse esclusivamente compatibile con il top gamma Smartisan R2. Il perché di tutto questo è facilmente intuibile: i nuovi Mac o meglio, il loro chipset Apple M1 utilizza la stessa architettura ARM dello smartphone, quindi è assolutamente compatibile con questa soluzione.

Tra l'altro, in questa combinazione, il Mac Mini con lo smart display Smartisan TNT GO è davvero molto interessante: a parte il chip M1, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, ottiene anche un display 2K touch screen, una luminosità di 380 nit e ben 10.160 mAh di batteria. Peccato sia disponibile solo in Cina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu