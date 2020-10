Con tutte le problematiche sorte in merito al ban subito dal proprio prodotto di punta TikTok, è difficile immaginare che ByteDance si stia concentrando seriamente sulla produzione di smartphone a marchio Smartisan. A quanto pare però, il colosso cinese va avanti per la sua strada ed ha lanciato il nuovo Smartisan R2, con tanta potenza e specifiche al top, oltre ad un design ispirato ma attuale.

Aggiornamento 19/10: Smartisan ha appena presentato il suo nuovo flagship R2 e quindi non il Nut Pro 4 come si pensava. Trovate tutti i dettagli di seguito.

Smartisan R2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship di ByteDance

Design e specifiche

Il nuovo Smartisan R2 ha un design che potremmo definire ibrido: ha un frame quadrato che ha mutuato dal Nut Pro 3, un display curvo che per la prima volta si incontra con tale tipo di frame ed un camera bumper molto simile a quello della famiglia Huawei P40 e anche OnePlus 8T. Insomma, sembra abbiano voluto ispirarsi un po' a tutto quello che c'è attualmente.

Quanto alle specifiche, per Smartisan R2 abbiamo un chipset Snapdragon 865, quindi una GPU Adreno 650 ed una configurazione di memoria fino 16 GB di RAM e fino a 512 GB UFS 3.1 di storage. Il display è una soluzione AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 90 Hz, con luminosità massima 800 nit e frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz. Presente anche il comodissimo switch che permette di recuperare qualsiasi file vogliate con la funzione “Capsula del Tempo“.

Passando poi alla fotocamera, su Revolution 2 è presente un sensore principale da 108 MP con HDR potenziato da ByteDance stessa, in più presenti tre sensori da 13 + 8 + 5 MP con grandangolare a 119.7°, teleobiettivo ottico 3x, Zoom 30x e macro a 2 cm. La selfie camera posta nel punch hole è da 20 MP. Il sensore top registra video fino a 8K. La batteria da 4150 mAh si carica velocemente grazie al supporto ultra-rapido a 55 W. Presente il supporto al 5G, audio DTS stereo, NFC, Wi-Fi 6. Interfaccia software Smartisan OS 8.0.

Smartisan R2 – Prezzo e disponibilità

I nuovi Smartisan R2 andranno in vendita da questa sera, ad un prezzo a partire dai 4499 yuan (570 €) per la configurazione 8/128 GB, 4799 yuan (608 €) per la configurazione 8/256 GB, 5299 yuan (671 €) per la configurazione 12/256 e 6499 yuan (823 €) per la configurazione massima 16/512 e per la versione speciale Time Capsule.

