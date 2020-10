Xiaomi Mi 10T Pro con LCD anziché OLED: l’azienda spiega le sue ragioni

L'attesa che ha preceduto la presentazione di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro è stata parzialmente tradita dalla scelta di usare schermi LCD e non OLED. Di per sé non sarebbe una notizia tragica, ma è consuetudine per la fascia alta utilizzare la tecnologia OLED, reputata più pregiata da utenti e addetti ai lavori. A pari livello, uno schermo LCD ha valori inferiori in quanto a copertura e precisione cromatica, qualità dei neri e livello di contrasto. Proprio per questo Xiaomi ha deciso di esporsi in merito, spiegando il perché abbia intrapreso questa discussa scelta.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 Pro torna sul podio delle migliori fotocamere di DxOMark

Con Xiaomi Mi 10T si è preferita la tecnologia LCD a quella OLED per precisi motivi hardware

Il pregio principale di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro è indubbiamente il refresh rate, potendo contare su uno schermo che gira a ben 144 Hz. Ma non è questo il parametro che ha fatto propendere verso la tecnologia LCD anziché quella OLED: basti vedere Red Magic 5S, ROG Phone 3, Lenovo Legion e Nubia Play, tutti a 144 Hz e con schermo OLED. Interrogato sull'argomento, il product manager Daniel Hoang Desjarlais ha spiegato che “è meglio avere un LCD di alta qualità, il migliore degli LCD, rispetto ad un AMOLED mediocre“. Si specifica anche che la tecnologia OLED tende ad affaticare la vista di più, con un 10% dell'utenza che afferma di stancarsi di più gli occhi con un AMOLED. Il perché sarebbe da ricercare nello sfarfallio (flickering) che gli OLED possono restituire. Qua trovate spiegato bene il fenomeno in questione.

C'è anche chi ha criticato la scelta di non utilizzare su Xiaomi Mi 10T e Mi 10 T Pro uno schermo Dual Edge, contrariamente a quanto visto sui top di gamma della serie Mi 10. È praticamente lo stesso che è accaduto se si paragona OnePlus 8T a OnePlus 8 Pro e le motivazioni sono praticamente le stesse. Come afferma Daniel, i sondaggi svolti indicano che il 60% dell'utenza preferisce uno schermo piatto. I motivi sono prettamente funzionali, a partire dai tocchi involontari che possono accadere su quelli curvi. Così facendo, chi preferisce un'esperienza premium ha prodotti come Mi 10, mentre chi favorisce l'usabilità ha la serie Mi 10T.

A proposito di nuove tecnologie, vi ricordiamo che Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro possono vantare la nuova funzione MMT della batteria: ecco come funziona.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu