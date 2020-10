Redmi Note 9: problemi per la fotocamera con la MIUI 12

La MIUI 12 è ufficialmente giunta su Redmi Note 9 ormai mesi fa, ma con alcuni bug che stanno colpendo anche il comparto della fotocamera. Trattandosi di un major update proprietario, è abbastanza scontato che possa esserci qualche problema nel software. Specialmente quando Xiaomi deve aggiornare molteplici modelli, di cui soltanto quattro nella famiglia Note 9, comprensiva di Note 9S, Note 9 Pro e Note 9 Pro Max.

I possessori di Redmi Note 9 lamentano bug con la fotocamera dopo aver aggiornato alla MIUI 12

Già in precedenza si erano segnalati problemi con la MIUI 12, con problemi di performance su Redmi Note 9. Nella fattispecie, alcuni possessori di questo modello stanno segnalando l'impossibilità di utilizzare come si deve la modalità Ritratto. Normalmente sarebbe possibile regolare parametri quali luce di sfondo e messa a fuoco, ma così non pare più possibile.

Pur interagendo con l'app Galleria della MIUI 12, i possessori di Redmi Note 9 non possono accedere a queste regolazioni della modalità Ritratto. In seguito a queste segnalazioni, un moderatore del forum Xiaomi ha confermato di aver girato i feedback al team incaricato di occuparsene. Nel caso lo aveste riscontrato anche voi, quindi, sappiate che è un bug che verrà risolto nelle prossime release software.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Xiaomi sta anche lavorando allo sviluppo della prima build basata su Android 11. Essendo uscito di base con Android 11, anche Redmi Note 9 fa parte dei modelli che saranno aggiornati ufficialmente.

