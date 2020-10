Redmi K20 riceve Android 11 con MIUI 12 China Beta | Download

Come previsto, Redmi K20 è uno dei primi modelli Xiaomi a ricevere Android 11, grazie al programma MIUI 12 Beta. Non è ancora l'aggiornamento definitivo e pubblico, quindi, ma rappresenta un importante passo verso di esso. Non sono molti i modelli di smartphone ad aver raggiunto questo step, per quanto i produttori si stiano sforzando per migliorarsi.

Android 11 fa il suo debutto su Redmi K20 grazie alla MIUI 12 Closed Beta

È necessaria una premessa, però. Per quanto siano pressoché lo stesso modello, questo firmware con Android 11 è indicato per Redmi K20 e non per Xiaomi Mi 9T. Il motivo è presto detto: l'aggiornamento in questione deriva dal programma privato MIUI 12 China Closed Beta. Non si tratta di una build indicata e consigliata per il pubblico medio occidentale, pertanto vi invitiamo a non installarla se non sapete quello che state facendo.

Scarica MIUI 12 20.10.20 per Redmi K20

In alternativa, vi ricordiamo che potete anche affidarvi alle prime custom ROM con Android 11, disponibili per Mi 9T e K20. Oppure potete attendere ancora e sperare che l'aggiornamento ufficiale sia celere, essendo ufficialmente previsti nella roadmap per la nuova major release di Google.

