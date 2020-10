L'introduzione della ricarica rapida MMT è l'ennesimo capitolo nell'evoluzione della tecnologia mobile da parte di Xiaomi. Ad esempio, poche ore fa l'annuncio della portentosa ricarica wireless ad 80W ha suscitato parecchio interesse. Per non parlare della Mi Charge Turbo a 120W da record, uno dei fiori all'occhiello dello Xiaomi Mi 10 Ultra. Ma se in questi due casi ci si concentra perlopiù sulla potenza di ricarica, con la nuova tecnologia MMT si parla anche di durabilità nel tempo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 11 avrebbe l’esclusiva temporale su Snapdragon 875

Xiaomi introduce la nuova tecnologia di ricarica MMT, su Mi 10T e POCO X3

La ricarica di tipo MMT la troviamo su tre dei modelli più recentemente introdotti: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e POCO X3. Su questo trittico di dispositivi c'è una batteria, più o meno capiente, ma sempre con il supporto alla ricarica rapida 33W. Non si tratta della potenza più alta in circolazione, ma a favorire i tempi di ricarica ci pensa proprio la suddetta tecnica MMT.

With our advanced Middle Middle Tab battery technology, charging is more efficient now as electric currents charges in two directions. The massive battery can be charged up in just an hour with the 33W in-box charger. #Mi10TPro #PowerYourCreativity pic.twitter.com/nkfuPpPe8c — Xiaomi (@Xiaomi) September 30, 2020

L'acronimo sta per “Middle Middle Tab“, una sigla che indica la tecnica che viene utilizzata per rifornire queste batterie. Solitamente, una batteria viene ricaricata partendo da un estremo, “riempiendolo” fino all'altro estremo e da ciò ne consegue un rallentamento. Probabilmente lo avrete già notato di persona: anche con la ricarica più rapida che ci sia, ci vuole molto meno a passare dallo 0% al 10% che dal 90% al 100%. C'è un motivo ben preciso per cui questo avviene: le batterie che abbiamo sugli smartphone necessitano di un calo di corrente nel momento in cui si stanno riempiendo. In caso contrario, si potrebbero verificare malfunzionamenti, se non addirittura una rottura della batteria.

Middle Middle Tab Technology Here's a secret about #Mi10TPro's powerful battery: Middle Middle Tab technology. MMT charges the battery from the middle, so a battery as big as 5000mAh will charge faster than normal batteries as electric currents travel in shorter paths. Gepostet von Xiaomi am Dienstag, 13. Oktober 2020

Al contrario, la tecnica MMT che troviamo su Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e POCO X3 funziona in maniera differente. Anziché partire da un estremo, la corrente elettrica parte dalla metà e scorre verso i due estremi. Ciò permette alla serie Mi 10T di caricare i suoi 5.000 mAh in 60 minuti e a X3 di impiegare 65 minuti per i suoi 5.160 mAh. Con questa tecnica, la ricarica può essere erogata con una velocità più costante, oltre a prolungare la longevità della batteria.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu