Acquistare un mezzo elettrico sta diventando sempre più di interesse, perché ci permette di spostarci ovunque in tutto rispetto per l'ambiente. E una soluzione economica ma efficace può essere il monopattino elettrico Eyu E9, che va in offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto interessante.

Eyu E9: comodità e velocità per il monopattino elettrico economico in offerta lampo su Cafago

Il monopattino elettrico Eyu E9 si presenta con una struttura in alluminio di colore grafite, con un'ampia pedana, un cavalletto per quando ci si ferma, due ruote da 8″ ed un freno posteriore. Inoltre, è dotato di due ammortizzatori, e possiamo regolare l'altezza. Ha una capienza massima di 100 kg. Il motore è una soluzione da 150 W, con una batteria da 2600 mAh.

Eyu E9 è in più pieghevole, ha una velocità massima di 12 km/h e può percorrere fino ad 8 km con una sola carica da 2 ore e mezzo. Infine, ha delle misure compatte ed esigue, grazie alle dimensioni di 93/106 x 92 cm, per un peso di 7.9 kg.

Il monopattino elettrico Eyu E9 va quindi in sconto offerta lampo su Cafago all'ottimo prezzo di 143.64 €, molto conveniente considerata la spedizione da Europa gratis.

