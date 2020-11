Xiaomi Smart Door Lock Pro è la nuova serratura a prova di ladro

Come anticipato negli scorsi giorni, arriva l'annuncio della nuova Xiaomi Smart Door Lock Pro. Come avrete intuito dallo stesso nome, si tratta di un nuovo modello di serratura smart dalle caratteristiche avanzate. Il produttore ha integrato ben 7 metodi di sblocco differenti, specialmente con un rinnovato riconoscimento facciale di tecnologia superiore. Ciò è reso possibile da un hardware ad hoc, con l'implementazione di una doppia fotocamera per la scansione di individui. Il sistema è capace di rilevare la presenza di estranei fuori dall'uscio, avvisandovi di conseguenza.

Xiaomi lancia la nuova serratura Smart Door Lock Pro: ecco caratteristiche e prezzo

La Xiaomi Smart Door Lock Pro integra diverse funzionalità, a partire da un campanello intelligente in grado di filmare con un sensore 1080p. Così facendo, è possibile vedere su smartphone e tablet abbinati chi c'è fuori dalla porta senza doversi alzare dal posto e da qualsiasi stanza ci si trovi. All'interno della serratura è stata integrata una serratura con cilindro di grado C, in grado di resistere a possibili tentativi di manomissione.

Oltre che con riconoscimento facciale, è possibile sbloccarla tramite impronta digitale, password, NFC, codice temporaneo, Bluetooth, Apple HomeKit e ovviamente con la chiave. In questo modo, basta avere con sé il dispositivo abbinato e poter utilizzarlo come sostituzione della chiave tradizionale. Con l'NFC, poi, può avvenire anche mediante l'utilizzo di una semplice smartband, come nel caso di Mi Band 4 e Mi Band 5. Un pacchetto completo che, nel caso della Xiaomi Smart Door Lock Pro, arriva a costare in Cina 1.699 yuan, pari a circa 217€.

