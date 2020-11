Potente in tutto, senza tralasciare alcun aspetto. Questo è quello che possiamo dire oggi del Mate 40 Pro, grazie anche alla nostra recensione. Ma c'è un dettaglio che potrebbe passare in “secondo piano”, cioè quello della velocità della memoria sfs 1.0 presente sul Huawei Mate 40 Pro, che dai test risulta veloce il doppio rispetto alle memorie UFS 3.1.

Huawei Mate 40 Pro: la velocità di scrittura continua della memoria sfs 1.0 va quasi al doppio di quella della memoria di Mi 10 Ultra

Come si può leggere dal grafico di Xiaobai, noto Weibo Specialist, la velocità di lettura e scrittura continua della memoria sfs 1.0 del Huawei Mate 40 Pro raggiunge rispettivamente i 1966 MB/s e i 1280 MB/s, numeri decisamente impressionanti. Se volessimo fare un paragone con lo Xiaomi Mi 10 Ultra, notiamo che in lettura le memorie UFS 3.1 il top del brand di Lei Jun raggiunge i 1772 MB/s, mentre in scrittura va a 789 MB/s, quasi la metà della velocità raggiunta dal flagship Huawei.

Questi dati fanno capire che la scrittura sulla memoria flash dei flagship Huawei è migliorata in modo significativo, dato che c'è stato un aumento di oltre il 70%. Quanto poi ai risultati in lettura casuale, anche i numeri sono altissimi: siamo sui 383 MB/s, mentre per la scrittura siamo su addirittura 548 MB/s, praticamente il doppio di ogni memoria UFS 3.1 presente in classifica, considerando che la prima è iQOO 3 che ha totalizzato 238 MB/s.

Insomma, i risultati di Huawei Mate 40 Pro continuano a stupire, ma non sorprende, dato l'enorme lavoro che il brand ha fatto per la ricerca e lo sviluppo di un flagship che farà parlare di sé per molto tempo.

