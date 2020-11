Samsung: il futuro è rappresentato dai dispositivi pieghevoli

Ormai abbiamo imparato a conoscere le varie strategie messe in atto dai brand più importanti. Non è una novità, dunque, che un marchio come Samsung continui ad investire molto sui dispositivi pieghevoli. Dopo Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, quindi, l'azienda ha in progetto di proseguire lungo questa strada, proponendo altri prodotti simili in futuro.

Samsung e lo smartphone pieghevole a forma di “Z”

Tra le varie alternative che sono state mostrate negli ultimi teaser, pare che anche Samsung sia al lavoro su uno smartphone simile a quello mostrato da TCL qualche mese fa. Dovrebbe essere lanciato, dunque, un device pieghevole a forma di “Z”, con il display che quindi potrà essere piegato in tre parti. Non è ancora certo, però, che l'azienda stia effettivamente lavorando su un'unità di questo tipo destinata alla vendita, quindi al momento prendete con le pinze quanto mostrato nei teaser.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi pensa ad un pieghevole con fotocamera a scomparsa

Non solo smartphone pieghevoli, però, perché il brand sudcoreano ha in progetto anche di sviluppare un dispositivo più particolare dotato di display arrotolabile. Recentemente OPPO ha stupito tutti con il suo nuovo prototipo (ne abbiamo parlato qui), ma pare che ben presto potrebbe trovare anche la compagnia di Samsung. Purtroppo non sono state rivelate specifiche o informazioni più specifiche sui nuovi progetti del brand, quindi attendiamo qualche news in merito a questi dispositivi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu