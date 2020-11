ZTE Watch Live ufficiale: a colori, con SpO2 e IP68 a soli 29€

Un po' in sordina è stato presentato ZTE Watch Live, un nuovo smartwatch che mira a vendere nella fascia più tipicamente low-cost della categoria. Quello degli smartwatch non è sicuramente il settore su cui ZTE punta di più, ma stiamo comunque parlando di un'azienda che opera a 360°. Ciò nonostante, è comunque un orologio smart dalle specifiche tecniche interessati, se in relazione con il prezzo a cui viene proposto.

ZTE Watch Live ufficiale: è un nuovo smartwatch di fascia low-cost

ZTE Watch Live si presenta come uno smartwatch dal quadrante rettangolare, integrante uno schermo a colori touch TFT da 1,3″ con risoluzione 240 x 240 pixel. Uno schermo che può essere personalizzato dal gusto dell'utente mediante l'utilizzo di diverse watch faces integrate. All'interno del dispositivo è integrata una batteria non specificata ma che promette da 14 a 21 giorni di durata con una singola ricarica. Ricarica che avviene tramite aggancio magnetico con l'apposito cavo in dotazione.

Pur essendo uno smartwatch low-cost, ZTE Watch Live ha dalla sua il sensore di battito cardiaco con monitoraggio 24h, così come il sensore SpO2 per la saturazione dell'ossigeno nel sangue. La sensoristica permette anche di tracciare la qualità del sonno, così come 12 modalità sportive che comprendono camminata, corsa, nuoto, ciclismo, sci ed altre ancora. Misura 40,6 x 34,6 x 10,8 mm, pesa 35,7 g e gode di certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

ZTE Watch Live sarà in vendita dal 3 dicembre in Cina al costo di circa 29€, pari a 229 yuan di listino.

