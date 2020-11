Redmi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite: la certificazione BT conferma il debutto internazionale

Nelle scorse ore la costola di Xiaomi ha lanciato in patria il suo primo smartwatch (insieme alla serie Redmi Note 9 5G): si tratta di un dispositivo economico e completo, dal design compatto ed un peso piuma (qui trovate tutte le caratteristiche). Non è un segreto che Redmi Watch dovrebbe arrivare sul mercato internazionale in versione Global con il nome di Xiaomi Mi Watch Lite ed ora arriva un ennesimo segnale da parte dell'ente Bluetooth SIG, con una nuova certificazione.

Redmi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite in arrivo per il mercato Global

Redmi Watch and Mi Watch Lite receive the Bluetooth SIG certification. Global launch imminent.#Xiaomi #RedmiWatch #MiWatchLite pic.twitter.com/SWN26ezEF8 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 26, 2020

Il leaker Mukul Sharma ha scovato la certificazione Bluetooth SIG dedicata ai due indossabili della casa cinese, con le sigle REDMIWT01 e REDMIWT02. Si tratta – rispettivamente – di Redmi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite, entrambi con dei codici simili, che lasciano pensare appunto allo stesso modello ma per mercati Global differenti.

Il documento dell'ente internazionale non ha che avvalorare quest'ipotesi: è molto probabile quindi che Redmi Watch uscirà dalla Cina per debuttare in vari mercati, presumibilmente sempre in Asia. Per quanto riguarda Mi Watch Lite, certificato in precedenza dall'ente FCC, potrebbe invece arrivare in Europa e negli States. Essenzialmente, quindi, ci troveremmo di fronte allo stesso smartwatch, ma con nomi differenti a seconda del mercato.

