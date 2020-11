Redmi Note 9 Pro si aggiorna alla MIUI 12 Global/EEA Stabile | Download

È finalmente iniziato il rilascio della MIUI 12 Global Stabile per tutti i possessori di Redmi Note 9 Pro. Così come molti altri modelli targati Redmi, il roll-out sarebbe dovuto iniziare qualche settimana fa, ma così non è stato. Come dimostrano i vari bug riscontrati nella MIUI 12, il major update si sta rivelando un po' più difficoltoso del previsto. Ma da oggi ha ufficialmente inizio il roll-out della MIUI 12 in veste globale sul modello Pro della serie Note 9.

Aggiornamento 13/11: è tempo della MIUI 12 EEA su Note 9 Pro. Ve ne parliamo a fine articolo.

La MIUI 12 Global/EEA Stabile è stata rilasciata su Redmi Note 9 Pro

Per la precisione, la MIUI 12 Global Stabile su Redmi Note 9 Pro è indicata dalla sigla V12.0.1.0.QJZMIXM e lascia invariata la versione di Android 10. Il changelog è piuttosto stringato, indicando esclusivamente ottimizzazioni per stabilità e fluidità di sistema. Ci auguriamo che Xiaomi abbia fatto le cose per bene e l'update non abbia i molteplici bug riscontrati su altri modelli.

Qua di seguito potete trovare il link per eseguire il download. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali.

Aggiornamento 13/11

Come da programma, è iniziato il rilascio ufficiale della MIUI 12 EEA Stabile anche a bordo di Redmi Note 9 Pro. Per la sua installazione vale quanto detto sopra.

Scarica la MIUI 12 Global/EEA Stable per Redmi Note 9 Pro

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



