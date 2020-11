Redmi Note 9 Pro: si avvicina l’aggiornamento alla MIUI 12 EEA

Nel mentre la roadmap degli aggiornamenti continua ad includere modelli, ci si interroga quando Redmi Note 9 Pro riceverà MIUI 12 e soprattutto Android 11. Ad oggi soltanto il base Redmi Note 9 “merlin” si è aggiornato con le ROM Global ed EEA, mentre Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max si sono sì aggiornati ma soltanto in India. Dopo aver assistito al rilascio della MIUI 12 Global, adesso sappiamo anche quando dovrebbero arrivare MIUI 12 EEA e Android 11.

Aggiornamento 11/11: la dirigenza di Xiaomi conferma il periodo di rilascio della MIUI 12 EEA per Redmi Note 9 Pro. Ve ne parliamo a fine articolo.

Android 11 e MIUI 12 EEA all'orizzonte per Redmi Note 9 Pro

Soltanto pochi giorni fa i dubbi sul periodo di rilascio per MIUI 12 e Android 11 per Redmi Note 9 Pro erano stati parzialmente sciolti dai moderatori Xiaomi. Visto il fermento all'interno della community, qualcuno ha ben pensato di contattare l'assistenza, chiedendo loro delucidazioni su MIUI 12 EEA e Android 11. Senza girarci troppo attorno, l'aggiornamento europeo è previsto per il mese di dicembre 2020. Per quanto riguarda Android 11, invece, bisognerà attendere il corso del Q1 2021, ovvero il periodo che andrà da gennaio a marzo del prossimo anno.

Al contrario, sappiamo per pressoché certo che Redmi Note 8 e Note 7 non saranno aggiornati all'ultimo major update di Google. Una notizia che ha scontentato in molti, visti i dati di vendita in tutto il mondo, e che ci ha spinti a scrivere questo editoriale che vi consigliamo di leggere.

Aggiornamento 11/11

Come detto ad inizio articolo, Redmi Note 9 Pro si è da poco aggiornato alla MIUI 12 Global e quindi resta soltanto la MIUI 12 EEA. Molti utenti hanno richiesto sui social quando arriverà, anche chiedendo allo stesso general manager Alvin Tse. E proprio lui ha confermato che l'aggiornamento europeo dovrebbe avvenire durante il mese di novembre anziché quello di dicembre.

Should be this month — Alvin Tse #MiFan (@atytse) November 9, 2020

