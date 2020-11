Xiaomi e CIGA Design presentano un nuovo orologio meccanico premium

A distanza di alcuni mesi dall'ultimo modello lanciato su YouPin e dal resto della serie Z, il nuovo CIGA Design Discovery Z ha fatto capolino sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi: un orologio meccanico dallo stile unico ed invidiabile, ma ad un prezzo leggermente salato.

Xiaomi CIGA Design Discovery Z: il nuovo orologio meccanico top è bellissimo!

Anche se nell'ultimo periodo il mercato è ormai dominato esclusivamente dagli smartwatch (con tanto di sperimentazioni futuristiche… sì stiamo parlando di Nubia Watch, recensito qui), è innegabile che le soluzioni classiche mantengano un fascino immutato. Proprio per questo motivo fa sempre piacere vedere novità in tal senso e CIGA Design Discovery Z, lanciato su Xiaomi YouPin, non fa una piega: il nuovo orologio meccanico arriva con il classico stile del brand, piacevolissimo da guardare.

L'orologio è caratterizzato da un design squadrato e presenta un doppio pannello trasparente (fronte/retro) che permette di ammirare gli ingranaggi nascosti al suo interno. La nuova aggiunta alla serie Z presenta lancette dotare o rosse ed un corpo in titanio. Il cinturino è realizzato in silicone ipoallergenico, mentre il pannello presenta un rivestimento DLC (Diamond-like Carbon).

Il nuovo orologio meccanico CIGA Design Discovery Z è disponibile all'acquisto su Xiaomi YouPin nelle versioni Black e Gold oppure Silver e Red, al prezzo scontato di circa 179€ al cambio, ossia 1399 yuan. Al termine del periodo promozionale, l'accessorio salirà a 230€ al cambio (1799 yuan). Insomma non si tratta di una soluzione per tutti, tenendo anche conto che ad una cifra simile è possibile acquistare uno smartwatch di fascia premium. Pur essendo un prodotto di nicchia rimane comunque un dispositivo bellissimo: voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu