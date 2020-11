LG prepara un notebook da 17″ con display arrotolabile

L'arrivo di LG Wing ha segnato un passo avanti importante per la casa asiatica, la quale ha dimostrato di avere un bel po' di carte da giocare. Nel frattempo, pensando al futuro, l'azienda ha anticipato l'arrivo del suo nuovo modello della serie Explorer Project, un dispositivo caratterizzato da un display estendibile (di cui sono trapelati in rete anche vari brevetti su design e possibile nome dello smartphone). Se questo non dovesse essere abbastanza, tranquilli perché LG ha in mente anche un notebook con un display ampio e arrotolabile: si tratterà del laptop del futuro o solo di un esperimento?

Nel futuro di LG potrebbe esserci un notebook con display arrotolabile

L'idea di uno smartphone con display estensibile o arrotolabile non è di certo nuova: se n'è parlato tanto negli scorsi mesi e di recente si è concretizzato con l'arrivo di OPPO X, concept phone che ci ha fatto letteralmente sognare. Inoltre, parlando di dispositivi arrotolabili, LG ci ha già dato dentro con la sua TV della serie Signature (venduta ad un prezzo bestiale, ovvio). Insomma, il futuro potrebbe portare con sé anche altri dispositivi di questo tipo ed ora un brevetto ci mostra le prime immagini di un notebook con display arrotolabile targato LG simile ad una soluzione avvistata qualche tempo fa().

Il laptop adotta una pannello da 13.3″ che può essere “srotolato” per arrivare fino a ben 17″: dimensioni generose, pensate per qualsiasi tipo di utilizzo. Ma il pezzo forte – non al livello del display, ma di certo molto interessante – è rappresentato dal modulo con tastiera e touchpad. Sembra che questo possa essere piegato su sé stesso e richiuso, in modo da occupare ancora meno spazio.

Ovviamente, trattandosi di un brevetto il design potrebbe non essere quello definitivo (tra l'altro, si nota uno stile grezzo ed appena abbozzato). Inoltre proprio per la sua natura non è detto che il notebook con display arrotolabile di LG diventerà realtà. Comunque, cosa ne pensate di una soluzione di questo tipo? Vi piacerebbe un laptop così particolare? Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di LG Wing (in alto trovate il video): questo sì che è uno smartphone particolare!

