Dopo la soluzione targata Oclean e lo storico modello Jordan & Judy, Xiaomi YouPin dà il benvenuto ad un nuovo sterilizzatore per spazzolini, un accessorio perfetto per completare l'igiene orale e caratterizzato da un design minimale che non stona, adatto a qualsiasi tipo di bagno e ovviamente proposto ad un prezzo accessibile.

Xiaomi YouPin e Quange presentano un nuovo sterilizzatore per spazzolini | Caratteristiche & Prezzo

Infatti, come al solito quanto si parla di Xiaomi e dei suoi brand partner, anche lo sterilizzatore per spazzolini Quange – lanciato su YouPin – arriva con linee sobrie ed una colorazione bianca che ormai rappresentano un marchio di fabbrica per la catena della compagnia cinese. Il porta spazzolini misura 301 x 97 x 85 mm e può essere avvitato al muro grazie a due asole poste sul retro.

La parte inferiore ospita quattro slot per gli spazzolini (sia classici che elettrici, ovviamente) e due slot magnetici per i bicchieri. All'interno è presente un modulo che sterilizza gli spazzolini tramite luce UVC, in modo da disinfettarli in una manciata di minuti. Il dispositivo è alimentato a batterie, quindi si è liberi dall'ingombro dei cavi; inoltre è dotato di un utile sensore di prossimità che disattiva la sterilizzazione nel momento in cui ci si avvicina per prendere uno spazzolino.

Il prezzo del nuovo sterilizzatore porta spazzolini Quange, proposto da Xiaomi YouPin, è disponibile all'acquisto sulla piattaforma di crowdfunding del brand cinese, ma – rullo di tamburi – è acquistabile anche per noi occidentali al prezzo di 36€ su AliExpress (qui trovate il link alla pagina del prodotto).

