OPPO X 2021 è molto resistente: può essere usato per almeno 5 anni

Alla conferenza INNO Day 2020 è stato OPPO X 2021 a rubare la scena, sfoggiando il suo futuristico design a scorrimento. In ottica futura, il produttore sta esplorando nuovi form factor che rinnovino il mondo degli smartphone. Ma come accaduto con i pieghevoli, c'è un fisiologico scetticismo quando si ha a che fare con un dispositivo con parti in movimento. Proprio per questo OPPO ci parla del grado di resistenza che protegge l'integrità di questo nuovo dispositivo.

La struttura di OPPO X 2021 è stata studiata per avere un'alta resistenza

OPPO hardware structural engineer Jin Xiang at a recent press conference said, OPPO X 2021 has been tested rigourously for 100,000 curls. 50 times a day shouldn't be a problem. It can be used for five years, and 100,000 times is not the limit. pic.twitter.com/OYMvRZJZEq — Abdul Q. (@AndroidSaint) November 20, 2020

Sarà pure un concept phone, ma OPPO X 2021 è stato realizzato con in mente una sua possibile commercializzazione. Realizzato in collaborazione con BOE, la sua particolarità è avere un display estendibile che aumenta la superficie a disposizione per i contenuti da visualizzare. Il pannello Continuously Variable OLED può passare da 6,7″ a 7,4″: per azionare il meccanismo basta strusciare il frame destro della scocca e lo smartphone si estende da solo. Per fare ciò ne è stata ristudiata la struttura, con una piastra 2-in-1 con motore a propulsore che fa sì che lo schermo sia privo di grinze.

Per quanto il meccanismo risulti meno invasivo di un telefono pieghevole, OPPO X 2021 ha suscitato dubbi in merito alla longevità nel tempo. Il produttore ha quindi specificato che il meccanismo è stato studiato per durare come minimo 100.000 volte, un limite puramente indicativo. Se si considera un utilizzo medio che richiede 50 estensioni al giorno, significa che può essere utilizzato almeno 5 anni. Ma ancora non sappiamo se e quando OPPO X 2021 entrerà in commerciò.

