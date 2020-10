LG ufficializza il prezzo per la sua TV arrotolabile, ma non è proprio per tutti

Da diverso tempo, ormai, siamo venuti a conoscenza della TV arrotolabile di LG. Questo dispositivo, dunque, utilizza un display OLED in grado di arrotolarsi su sé stesso, ripiegandosi all'interno di un'apposita base inferiore. Nonostante la tecnologia sia piuttosto nuova ed innovativa, il prezzo di acquisto è assolutamente fuori scala. Segno che la tecnologia che lo compone è di primissimo livello e che il prodotto è davvero unico nel suo genere.

LG RX costa più di un'automobile di lusso

LG RX, il TV con display arrotololabile, è finalmente disponibile alla vendita in Corea del Sud. Non tutti, però, si sarebbero aspettati un prezzo del genere al lancio. Questo prodotto, infatti, viene venduto a 100 milioni di won, dunque una cifra che si avvicina pericolosamente ai 75.000 euro. Praticamente lo stesso prezzo di un autoveicolo di lusso, con tutti gli optional.

Ovviamente, viste le cifre, si tratta di un dispositivo che in pochi potranno permettersi. Molto probabilmente, poi, LG ha adottano questa tattica anche per esigenze produttive. Non saranno molti gli esemplari, infatti, in grado di uscire dalla fabbrica in tempi brevi, sempre che durante le varie fasi di assemblaggio e costruzione non sorgano altri problemi. Vi ricordo, in ogni caso, che tale prodotto è dotato di un pannello OLED da 65″ Ultra HD, dotato di un base d'appoggio entro la quale si ripiega tutta la struttura.

