LG brevetta un display OLED arrotolabile, che somiglia a Signature TV

Dando un'occhiata agli ultimi brevetti rilasciati dalle aziende in questo periodo, spicca sicuramente LG. Oltre al mondo degli smartphone, infatti, a questo brand interessa molto di più tutto ciò che concerne i display. Da anni, infatti, l'azienda è uno dei maggiori produttori di pannelli OLED al mondo, vantando una produzione di TV abbastanza significativa. Dalle ultime immagini comparse sul web, dunque, pare che la società stia pensando proprio a un prodotto simile a Signature TV, ma portatile.

LG non molla l'idea del display avvolgibile

Abbiamo già visto in passato una soluzione di questo tipo, proprio in casa LG. All'interno del suo catalogo, infatti, risiede una TV, chiamata Signature TV, dotata di un display arrotolabile racchiuso all'interno di un box a forma di parallelepipedo. Questa volta, però, pare che tale dispositivo sia molto più piccolo, quasi portatile. Questo consentirebbe, dunque, di ampliare l'utilizzo di un device di questo tipo, che potrebbe trovare una propria precisa collocazione all'interno del mercato.

Dalle immagini elaborato da LetsGoDigital pare proprio che questo prodotto ricalchi molto la Signature TV di LG, solo in scala più piccola. Questo display, tra l'altro, potrebbe essere ripiegato anche manualmente, permettendo così di poterlo sfruttare in maniera ancora più pratica. Sembra, inoltre, che a bordo trovi spazio anche una penna digitale, da utilizzare proprio in abbinamento con tale terminale. Non sappiamo ancora, però, di che tipo di dispositivo si tratti, anche se le ipotesi sul suo utilizzo lasciano molto spazio alla fantasia.

