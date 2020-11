Dopo la prima videocamera con a bordo un chip HiSilicon, stavolta si passa ad una novità ancora più interessante, che vede protagonisti il colosso cinese e il suo sistema operativo proprietario. Conosciuto come HongmengOS in patria e HarmonyOS in occidente, il sistema ha debuttato anche su una telecamera di sicurezza, presentata oggi in Cina con il nome di Huawei Smart Camera Pro: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo.

Huawei Smart Camera Pro: tutto quello che c'è da sapere sulla telecamera di sicurezza con HarmonyOS

A fine ottobre il gigante tecnologico ha presentato la nuova incarnazione del suo Watch GT 2 Pro, con tanto di supporto alle future app per HarmonyOS. Il sistema operativo del brand arriverà sia su smartphone che indossabili (qui trovate il presunto elenco dei modelli supportati) ed i piani del futuro di Huawei sono decisamente chiari. A questa valanga di novità va ad aggiungersi oggi anche Huawei Smart Camera Pro, la prima telecamera di sicurezza equipaggiata con HongmengOS (o HarmonyOS, se preferite).

Si tratta di una soluzione da interno, ricca di funzionalità e caratterizzata da un design “simpatico”. Il corpo ospita un modulo in grado di ruotare a 360°, con rilevamento e tracciamento delle figure umane ed un chip AI ad alte prestazioni prodotto da HiSilicon. Quest'ultimo, stando a quanto annunciato dalla stessa compagnia, accompagnato ovviamente dai soliti accorgimenti lato software, è in grado di riconoscere i falsi allarmi (ad esempio per una errata rilevazione dei movimenti, per i cambiamenti di luce o per il passaggio di animali domestici) in modo ancora più preciso ed affidabile.

Presente all'appello anche il riconoscimento facciale AI mentre lato archiviazione troviamo un sistema interno tramite eMMC: niente microSD, in favore di una soluzione 5 volte più veloce in fase di scrittura e lettura (e decisamente impossibile da smarrire). Non mancano poi il supporto alle videochiamate ed un chip NFC.

La nuova telecamera di sicurezza Huawei Smart Camera Pro sarà in vendita nel corso del mese di novembre (in Cina) al prezzo di circa 38€ al cambio (299 yuan) per la versione da 32 GB di archiviazione. Il modello maggiorato, da 64 GB, viene proposta a 51€ circa, ossia 399 yuan.

