Xiaomi Mi Notebook 14: arriva la nuova e-learning Edition

Xiaomi Mi Notebook 14 è stato rilanciato sul mercato con una nuova variante denominata e-Learning Edition. E come tutti i notebook di ultima generazione, si basa sulle piattaforma hardware marchiate Intel 10th Gen. In tempi sfortunati come quelli in cui stiamo vivendo, con smart working e didattica a distanza, Xiaomi ha ben pensato di integrare una webcam per le videochiamate.

Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition è la nuova versione del portatile

Le caratteristiche tecniche di questo Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition comprendono uno schermo da 14″ Full HD, con tecnologia IPS e rivestimento anti-riflesso per l'utilizzo anche all'aperto. Lo schermo ricopre una superficie frontale dell'81,2%, con il frame superiore che integra la succitata webcam HD, utilizzabile per videochiamate e riunioni di lavoro. Lo chassis unibody in metallo ha un peso di 1,5 kg e dimensioni di 323 x 228 x 17,95 mm. Contiene una batteria da 46 Wh, con un'autonomia stimata sulle 10 ore in un ciclo, per poi poter essere ricarica con l'alimentatore da 65W in confezione.

L'impianto hardware di Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition si basa sull'Intel Core i3-10110U Cometlake, affiancato da una GPU Intel UHD Graphics G20. Si tratta di un processore dual-core con 4 thread, frequenza di clock a 2,10 GHz e in turbo fino a 4,10 GHz. Lato memorie troviamo poi 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD SATA 3. C'è anche una tastiera con switch a forbice (non è citata la retroilluminazione) ma priva di tastierino numerico. Per quanto riguarda il reparto I/O, sui lati troviamo 2 porte USB 3.1 Full Size, 1 porta USB 2.0, 1 HDMI, ingresso mini-jack e porta DC. Non manca una coppia di speaker stereo da 2W con supporto DTS Audio, così come supporto Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0 e Windows 10 Home.

Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition viene proposto in India al prezzo di 400€, ovvero 34.999 rupie, per un tempo limitato. Dopodiché salirà 423€, pari a 36.999 rupie.

