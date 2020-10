Huawei Watch GT 2 Pro: ufficiale la versione ECG e supporto HarmonyOS

In occasione del lancio della famiglia Mate 40, Huawei ha presentato anche una nuova versione di Watch GT 2 Pro, dotato di sensoristica ECG. Non solo: sul palcoscenico dell'evento l'azienda ha confermato anche il supporto ad HarmonyOS, il futuro sistema operativo proprietario che prenderà il posto di Android. Sappiamo che l'OS è ormai dietro l'angolo, con la prima Beta che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Huawei Watch GT 2 Pro presentato con supporto ECG e per le app HarmonyOS

Era già trapelata la possibile esistenza di una ECG Version per Huawei Watch GT 2 Pro e adesso ne abbiamo la conferma ufficiale. Oltre ai modelli standard, il nuovo modello di smartwatch verrà venduto in Cina ad un prezzo di 2.688 yuan, pari a circa 344€. Se si guarda al panorama asiatico, l'altro wearable di riferimento è OPPO Watch ECG Edition, il cui costo è pari a 2.499 yuan, circa 320€. Non sappiamo, però, se Watch GT 2 Pro ECG Version sarà portato anche in Europa, dato che le funzionalità di elettrocardiogramma vanno prima certificate dalle autorità sanitarie. Ad oggi, soltanto Apple Watch è in grado di eseguire un ECG sul suolo italiano, mentre dispositivi come Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 rimangono ancora limitati.

Per quanto riguarda il discorso HarmonyOS, Huawei ha affermato che questo smartwatch potrà supportare le app che verranno sviluppate. Ancora è presto per dirlo, ma nel corso dei prossimi mesi ne avremo un assaggio più completo.

