Il nuovo dispenser dell’acqua Xiaomi è anche un purificatore

Xiaomi continua ad arricchire il proprio ecosistema con un occhio alla cucina, come dimostra il lancio di questo nuovo Mi Desktop Water Dispenser. Dopo i tre modelli lanciati negli scorsi giorni, questo nuovo dispositivo ha lo scopo di integrare due prodotti in uno. Non soltanto agisce da dispenser ma anche da purificatore d'acqua, garantendo così una certa pulizia delle bevande che ci degustiamo.

Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser è il perfetto alleato per chi vuole acqua pulita

Munirsi di uno Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser significa potersi preparare bevande calde in pochi istanti, grazie al motorino di riscaldamento interno. Che siano thè, tisane o infusi, vi basterà impostare i relativi settaggi mediante il display OLED integrato nella parte antistante. Questo schermo permette di ottenere informazioni relative a modalità, temperature, quantità e promemoria.

All'interno del dispenser c'è anche un sistema professionale di osmosi inversa a 6 stadi, con capacità di filtrare l'acqua e trattenere le eventuali impurità. È possibile scoprire lo stato dei filtri interni mediante il succitato display, con una longevità che si attesta sui 2000 litri (la cisterna accoglie fino a 5 litri). Il tutto è mosso da un motore da 2100W, in grado di scaldare l'acqua in soli 3 secondi e con una precisione della temperatura pari ad 1° C. Neanche a dirlo, lo Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser può essere controllato tramite l'app Mijia. Viene venduto su YouPin ad un prezzo di 166€, al cambio 1299 yuan.

