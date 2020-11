Che nel mondo degli aspirapolvere wireless ciclonici cinesi le cose stiano cambiando, è ormai un dato di fatto. Perché se fino a poco tempo fa le aziende asiatiche erano solite proporre alternative più economiche ai più famosi prodotti di Dyson che, però, valevano il prezzo che costavano, ormai grazie a prodotti come il Roborock H6 Adapt, la Jimmy JV 85 Pro e la stessa Dreame V11, sempre più persone stanno entrando nell'ottica che è inutile pagare oltre 600 euro per un aspirapolvere senza fili, quando si può acquistare un prodotto simile (e qualitativamente valido) a meno di 200 euro.

E la Xiaomi Dreame V10 Pro è proprio l'esempio di questa nuova realtà: l'aspirapolvere ciclonico prodotto dall'azienda satellite di Xiaomi porta con sé tutti i vantaggi della tecnologia con cui è realizzata, ad un prezzo davvero adatto a tutte le tasche e con un'affidabilità più che buona: la stiamo provando ormai giornalmente da oltre un mese, in una casa con 4 cani, e non ha mai perso un colpo.

Recensione aspirapolvere ciclonico Xiaomi Dreame V10 Pro: perché pagare di più?

Contenuto della confezione

Così come è ormai di norma per l'azienda cinese, la confezione della Xiaomi Dreame V10 Pro è ricca di tutti quegli accessori che permettono un'ottima versatilità di utilizzo della scopa elettrica senza fili e che rendono molto più conveniente l'acquisto del prodotto, anche rispetto ad alcuni dei suoi competitor: c'è davvero tutto ciò che serve per utilizzare l'aspirapolvere ciclonico in qualsiasi situazione.

Ecco il contenuto della confezione della Xiaomi Dreame V10 Pro:

Aspirapolvere ciclonico;

Tubo in metallo;

Spazzola con rullo motorizzato e snodo;

Spazzola motorizzata antiacaro;

Tubo di prolunga in plastica flessibile;

Lancia per fessure;

Lancia bocca grande;

Manuale utente anche in italiano;

Guida rapida;

Staffa da parete con viti e tasselli per ricarica;

Caricabatterie da parete con output 30V / 0.8A – 24W.

Design e materiali

Dimenticatevi quel touch-and-feel da dispositivo cinese. Perché la Xiaomi Dreame V10 Pro perde totalmente “caratteristica” dei prodotti asiatici, a grazie a materiali e design degne di prodotti di brand più blasonati. Anche nella Dreame V10 Pro, così come in tutti gli altri esponenti del settore, il materiale dominante è il policarbonato, che viene affiancato dall'alluminio di alcune spazzole, e tutta la struttura è di colore bianco chiaro, eccetto il tubo che si utilizzerà per pulire il pavimento che è di un bellissimo colore giallo ramato, quasi gold.

1 di 15

Sul retro è presente un display OLED a colori grazie al quale si potranno tenere sotto controllo e gestire al meglio le principali funzionalità relative all'aspirazione, oltre che la carica residua della batteria e il progresso della ricarica. Il menu OSD è molto semplice, sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto riguarda il numero di funzioni gestibili, e si può impostare anche nella lingua italiana: ed è un particolare non da poco per un dispositivo cinese, che evidenzia come quelli di Dreame stiano puntando in una diffusione globale dei propri prodotti.

Tutti gli accessori sono caratterizzati da un aggancio proprietario che li rende molto stabili all'aspirapolvere o al supporto da parete, e grazie ad un semplicissimo sistema a molla è decisamente semplice sostituirli.

Come è semplice aprire l'unità ciclonica per la pulizia quotidiana: ogni singolo elemento del sistema di aspirazione si può smontare, estrarre e pulire sotto l'acqua corrente, compreso il filtro HEPA 12 che, però, non deve mai essere immerso. Il peso del solo elemento principale dell'aspirapolvere di Xiaomi è di 1.6 kg, ma la batteria non è estraibile.

È però presente la funzionalità “Hold”, che funziona in maniera molto simile a quella vista sul Roborock H6 Adapt: selezionandola tramite l'apposito tasto, non sarà necessario tenere sempre premuto il grilletto di aspirazione quando si utilizza l'aspirapolvere ciclonico.

Specifiche tecniche

Giri motore: 100.000 al minuto;

Potenza aspirazione: 22.000 Pa;

Rumorosità: max. 73 dB;

Dimensioni: 1226 x 200 mm;

Capienza contenitore: 0.6 L;

Batteria: 2500 mAh;

Tempo di ricarica: 3.5 ore (circa).

Potenza di aspirazione e funzionamento – Xiaomi Dreame V10 Pro

L'utilizzo della Xiaomi Dreame V10 Pro è molto semplice e sarà sufficiente impostare la potenza di aspirazione e dare il via al suo funzionamento tramite il grilletto. E così come in tutti gli altri esponenti del settore, le modalità di funzionamento sono 3 e variano, oltre che alla potenza, anche la durata della batteria (della quale parleremo a fondo tra poco).

Modalità Eco : utile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore. È una modalità che riesce ad aspirare anche la sporcizia più consistente, ma il pavimento sarà completamente pulito dopo 2 o 3 passate;

: utile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore. È una modalità che riesce ad aspirare anche la sporcizia più consistente, ma il pavimento sarà completamente pulito dopo 2 o 3 passate; Modalità media : è la più adatta alla pulizia giornaliera, e rappresenta un buon compromesso tra autonomia e potenza;

: è la più adatta alla pulizia giornaliera, e rappresenta un buon compromesso tra autonomia e potenza; Modalità Turbo : con i suoi 22.000 Pa aspira qualsiasi cosa trovi davanti, che siano cereali, che sia terriccio o ancora zucchero e farina. Insomma è una vera bomba, ma d'altro canto il motore tende a scaldare un po' e l'autonomia si riduce sensibilmente.

: con i suoi 22.000 Pa aspira qualsiasi cosa trovi davanti, che siano cereali, che sia terriccio o ancora zucchero e farina. Insomma è una vera bomba, ma d'altro canto il motore tende a scaldare un po' e l'autonomia si riduce sensibilmente.

Buona la manovrabilità, anche se continuo a non essere un fan delle spazzole in velcro perché, se da un lato sono ottime e svolgono anche una funzione lucidante sul pavimento o sul parquet, dall'altro tendono ad impigliarsi molto più velocemente nei tappeti o in eventuali cavi in giro per la casa. Ad ogni modo, in quanto a comodità siamo a livelli molto alti, anche se continuo a preferire la Roborock H6 Adapt per quanto riguarda la maneggevolezza.

Insomma, anche se sconsiglierei l'utilizzo della Dreame V10 Pro sui tappeti, cosa che con il Torque Drive Brush della Dyson V11 è possibile fare senza alcun indugio, per il prezzo a cui è venduto l'aspirapolvere ciclonico di Xiaomi si è dimostrato senza dubbio notevole per il rapporto qualità prezzo, soprattutto considerando che nella confezione è presente anche una spazzola anti-acaro, ottima per pulire a fondo divani e letti. Certo, con i suoi 22.000 Pa risulta leggermente meno potente della V11 che ne dovrebbe garantire 24.000 Pa, ma il costo è decisamente meno incisivo.

Il contenitore dello sporco continua però ad essere piuttosto scomodo. Il meccanismo di apertura è molto semplice da utilizzare, ma la posizione potrebbe far cadere la sporcizia sulle mani, a meno che non si apra il coperchio al contrario e lo si svuoti nel cestino in un secondo momento.

Autonomia della batteria

La batteria da 2500 mAh integrata nella Xiaomi Dreame V10 Pro è in grado di garantire una buona autonomia, ma rimane uno dei compromessi più rilevanti quando si acquista questo tipo di aspirapolvere. In modalità eco, è possibile utilizzare l'aspirapolvere per circa 60 minuti senza mai ricaricare, tempi che scendono a 20 minuti in modalità Media e a 8 minuti in modalità turbo.

I tempi di ricarica sono però più veloci rispetto alla media della categoria, e questo è possibile perché la batteria utilizzata è leggermente meno capiente di quella che troviamo – ad esempio – sulla Xiaomi Dreame V11 Pro: per una carica completa potrebbero bastare poco più di 3 ore, il che non è affatto male.

Prezzo in Italia e conclusioni – Xiaomi Dreame V10 Pro

Il prezzo in Italia della Xiaomi Dreame V10 Pro è di 269,99 euro su Edwaybuy, ma con il nostro coupon potrete acquistarlo in sconto a 184,90 euro spedito da Europa. Ed è un prezzo che non è affatto male, considerando la qualità del prodotto, il numero di accessori inclusi nella confezione e – soprattutto – la buona potenza di aspirazione possibile grazie al motore da 100.000 rpm.

Certo, non è tra gli aspirapolvere cinesi più potenti disponibili nel mercato e, in via generale, il sistema pensato da Dyson continua ad avere quel qualcosa in più (soprattutto su determinate superfici), ma per un'abitazione normale è più che sufficiente e se è riuscito a sopravvivere in una villetta a due piani, con quattro cani e un bel po' di terra che viene portata all'interno dal giardino, la Xiaomi Dreame V10 Pro potrebbe essere sicuramente una delle scelte più interessanti per chiunque abbia bisogno di un aspirapolvere wireless ciclonico, e non voglia spendere una fortuna.

