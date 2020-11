Da primo brand di smartphone al mondo, non c'è un mercato oggi dove Samsung non sia presente e soprattutto un mercato dove non venda moltissimo. Nel mercato cinese però, la concorrenza è seriamente spietata, con i big player del settore Huawei, Xiaomi e OPPO a far da padroni. Ma per ovviare a questi colossi, Samsung ha deciso di puntare alla fascia altissima ed ha lanciato in Cina l'alternativa al Mate 40 RS Porsche Design, il lussuosissimo Galaxy W21 5G, un pieghevole dalle specifiche top ed un prezzo proibitivo.

Samsung Galaxy W21 5G: tutto quello che c'è da sapere sul gemello di lusso cinese di Z Fold 2

Design e specifiche

La serie W, in Cina, non è di certo una novità: infatti, Samsung Galaxy W21 è solo l'ultimo di una serie di smartphone, originariamente modelli clamshell, di altissimo spessore tra design e specifiche, pensati per gli uomini d'affari del Paese del Dragone più esigenti, ancora molto legati al cellulare “a conchiglia”. E partendo proprio dal design, il W21 5G si mostra un gemello più alto e prezioso del pieghevole top Z Fold 2, grazie alla sua livrea color oro rigata e riportante il logo di China Telecom (concessionario dell'esclusiva).

Passando alle specifiche, il Samsung Galaxy W21 ha un display esteso interno da 7.6″ Dynamic AMOLED, con un display esterno da 6.23″ Super AMOLED dotato di vetro Gorilla Glass Victus. Questo lo rende in realtà più alto dello Z Fold 2. Passando al chipset, abbiamo una soluzione Snapdragon 865+, mentre per la memoria abbiamo una RAM da 12 GB LPDDR5 e storage da ben 512 GB UFS 3.1, per non farsi mancare nulla.

Passando al modulo fotocamera, sul W21 abbiamo un bumper contenente 3 sensori da 12 MP, mentre per la selfie camera abbiamo un sensore da 10 MP. Per il modulo batteria, rimane la stessa da 4500 mAh con ricarica rapida a 25 W. Si differenzia inoltre dal Fold per essere Dual SIM 5G.

Samsung Galaxy W21 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo pieghevole Samsung Galaxy W21 arriverà quindi in esclusiva solo in Cina, andando a battagliare proprio con gli smartphone speciali a prezzo altissimo di Huawei, OPPO e OnePlus, dato che siamo sui 2565 €, ossia 20.000 yuan al cambio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu