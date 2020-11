Come abbiamo anticipato in varie occasioni, la festa dei single è un'evento improntato agli sconti e alle promozioni, un'occasione d'oro da prendere al volo per tutti: utenti, produttori e store! E ovviamente Huawei non poteva perdere l'occasione di stuzzicare gli appassionati di tecnologia: per il Singles Day 11.11 arriva un'intera settimana di offerte, con sconti fino al 50%, consegna gratuita di tutti gli acquisti e, per tutti coloro che effettueranno acquisti per un totale di almeno 200€ su prodotti selezionati, Huawei mette a disposizione ulteriori 30€ di sconto nel carrello.

Ecco tutte le offerte per il Singles Day 11.11 di Huawei Store, tra smartphone, notebook ed accessori

Le offerte di Huawei Store per il Singles Day 11.11 partono oggi, 5 novembre, e dureranno fino al 12 novembre. Per dare inizio alla grande a questa settimana di sconti sono previste delle offerte lampo ancora più convenienti, della durata di sole 24 ore. Infatti, la settimana del Singles Day Huawei si apre oggi con una promozione incredibile su FreeBuds Pro, i primi auricolari TWS del 2020 con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, in sconto a 149€ (anziché 179€) solo per la giornata di oggi. A partire da domani (6 novembre) e fino al 12 novembre FreeBuds Pro saranno disponibili al prezzo scontato al pubblico di 159€. Curiosi di conoscere le nuove cuffie top? Qui trovate la nostra recensione!

La seconda offerta lampo del day-one delle promozioni speciali Huawei, riguarda invece P30 lite disponibile solo per oggi a soli 189€ (anziché 299.90€). Nel corso della settimana, invece, P30 Lite sarà disponibile al prezzo scontato di 229€. Domani sarà la volta di altre offerte lampo. Tra i device audio saranno in promozione le cuffie FreeBuds 3 e FreeBuds 3i, disponibili rispettivamente a 89 e 69€(anziché 139 e 99€).

Da sabato 7 e fino al 12 novembre gli auricolari FreeBuds 3 e FreeBuds 3i saranno disponibili al prezzo ribassato di 99 e 75€. Anche per il comparto mobile è disponibile un'offerta flash per la giornata di domani (6 novembre). Protagonista sarà Mate 30 Pro, disponibile per 24 ore a soli 499€ (anziché 1.099€) e successivamente al prezzo di 599 euro. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno Mate 30 Pro oggi, oppure tra il 7 e il 12 novembre, riceveranno inclusi nel prezzo un paio di auricolari FreeBuds 3.

Tutte le promo per il Singles Day di Huawei

Dopo la panoramica delle offerte lampo, ecco un breve riepilogo con alcuni sconti dedicati ai prodotti della compagnia cinese. Oltre a quanto già citato poco sopra, da oggi e fino al 12 novembre sarà possibile acquistare, tra gli altri, Huawei P Smart 2021 e ricevere compresi nel prezzo di 229€ gli auricolari FreeBuds 3i.

Inoltre P30 e P30 Pro saranno in offerta per tutto il corso della settimana rispettivamente al prezzo al pubblico di 429 e 599€. Con P30, gli utenti riceveranno compreso nell'acquisto anche Watch Fit, il nuovo smartwatch Huawei che include un vero e proprio allenatore digitale integrato. Chi acquisterà P30 Pro, invece, riceverà inclusi nel prezzo gli auricolari FreeBuds 3.

Ovviamente ci sono anche tanti altri prodotti in sconto, tra notebook, tablet e indossabili: in basso trovate il link per la pagina dedicata all'iniziativa, con tutti i dettagli degli sconti di Huawei Store per l'11.11.

