A distanza di un mese dal debutto in Italia, arrivano le prime promo golose per i nuovi top di gamma di casa Xiaomi. Dopo lo store ufficiale ed Amazon (qui trovate i dettagli), la coppia di flagship arriva finalmente in offerta con codice sconto: ecco dove comprare Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro al miglior prezzo, ovviamente con tanto di coupon e spedizione direttamente dall'Europa.

Aggiornamento 04/11: i due top di gamma scendono ancora di prezzo grazie ai nuovi coupon che trovate all'interno dell'articolo.

Codice sconto Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: i due flagship scendono ad un prezzo top, con spedizione dall'Europa

Mossi dallo Snapdragon 865 ed equipaggiati con un display LCD a 144 Hz, i nuovi modelli top di Xiaomi si presentano con un look collaudato – con tanto di punch hole – ma una back cover atipica, dominata da un comparto fotografico top grazie ad una tripla fotocamera con sensore principale da 64 o 108 MP, OIS, grandangolo e macro. Se puntate a Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro al miglior prezzo, allora ecco dove comprare i due flagship con codice sconto. Di seguito trovate la proposta dello store Edwaybuy: in basso sono presenti i link all'acquisto ed i relativi coupon. Se non visualizzate correttamente i box, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa, in basso trovate il link dedicato a Mi 10T Pro dallo store GShopper. In entrambi i casi si tratta di shop affidabili, che prevedono il pagamento tramite PayPal e con spedizione da magazzini europei.

Prima di lasciarvi, se siete in cerca di cover e pellicole dedicate ai top di gamma, date un'occhiata al nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu