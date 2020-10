Xiaomi: al via la costruzione di una nuova fabbrica, da 10 milioni di smartphone all’anno

Viviamo in un'era dove è richiesto che le aziende producano tanto e nel minor tempo possibile. Soddisfare la crescente domanda, soprattutto nel settore tech, non è, infatti, sempre facile. Xiaomi, dunque, ha pensato di risolvere questo problema progettando una fabbrica intelligente in grado di produrre ogni anno più di 10 milioni di smartphone. Come può riuscirci?

Xiaomi investirà ancora in Ricerca e Sviluppo

Stando alle ultime dichiarazioni di Lei Jun, Xiaomi è pronta a far fronte a tutta la domanda di prodotti tecnologici che arriverà in futuro. Già oggi, infatti, si è attrezzata, dotando le proprie fabbriche di sistemi all'avanguardia in grado di diminuire i tempi di attesa fra un processo e l'altro, mantenendo comunque una certa rigidità nei controlli. Nel futuro, però, si prevede la costruzione di una fabbrica intelligente ancora più grande di quelle attuali, in grado di produrre più di 10 milioni di smartphone all'anno.

Non sappiamo ancora dove Xiaomi voglia ubicare questo stabilimento, che sicuramente comunque verrà aperto in Cina. Un'azienda simile a questa, però, è già in funzione da sei mesi a Yizhuang, Pechino. Questa copre un'area di 1.600 metri quadrati ed ospita la produzione di alcuni deigli smartphone top di gamma lanciati di recente dal brand. Cosa ci riserva, dunque, il futuro? Xiaomi è pronta a mettere in piedi una nuova fabbrica completamente automatizzata per gli smartphone del futuro?

