Xiaomi Mi Note 10 Lite: problemi al sensore di prossimità, fix in arrivo

Sembra proprio che lo Xiaomi Mi Note 10 Lite stia dando grane ai suoi possessori, con un problema relativo al suo sensore di prossimità. Il bug software è stato segnalato all'interno della community Xiaomi, con un thread dedicato che è stato aperto nel forum dell'azienda. Non è la prima volta che parliamo di un problema del genere, già accaduto nei mesi passati all'intera famiglia Redmi Note 9.

Un bug affligge il sensore di prossimità per Xiaomi Mi Note 10 Lite

Nel caso di Xiaomi Mi Note 10 Lite, il bug software del sensore di prossimità viene segnalato con l'ultima build MIUI V12.0.2.0 Global Stable. Ma in realtà sarebbe presente già da mesi, anche nelle versioni precedenti della MIUI. Non funzionando a dovere, il sensore finisce per provocare pressioni accidentali del display durante, per esempio, le telefonate.

Si tratta, quindi, di un problema che sta affliggendo le unità occidentali. Tuttavia, non dovrebbe toccare quelle italiane, dato che nel nostro continente è disponibile con la MIUI 12 EEA Stable e nei nostri test non si è presentato. In caso contrario, vi invitiamo a farcelo presente sotto all'articolo nella sezione commenti. Fatto sta che un moderatore Xiaomi ha risposto al thread, affermando che Xiaomi è al corrente e sta lavorando per risolvere questo bug, già con il prossimo aggiornamento.

