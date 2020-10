Jupiter Dawn è l’incredibile set di costruzioni robot AR di Xiaomi

Se siete amanti dell'universo sci-fi, il nuovo set di costruzioni Jupiter Dawn lanciato da Xiaomi non potrà non farvi venire voglia di averlo. Da qualche anno l'azienda è attiva anche nell'ambito dei giocattoli per grandi e piccini, come dimostra l'ultimo set ONEBOT Racing Car Drift Edition. Il concetto è simile a quello LEGO Technic, quindi un filo più complesso dei semplici mattoncini.

Xiaomi annuncia il nuovo set di costruzioni Jupiter Dawn

Il set di costruzioni Jupiter Dawn di Xiaomi contiene cinque veicoli futuristici: Orion Hexapod Titan, Shepherd Carrier, Scorpio Defense Tower, Aquila Reconnaisssance Aircraft e Flying Fish Shuttle. Tutto gira attorno ad un concept sul pianeta Giove, dove l'umanità ha stabilito una delle sue colonie interstellari assieme alle intelligenze artificiali. Il produttore ha combinato il divertimento del momento di costruzione più “analogico” con quello di gameplay AR con l'abbinamento tramite smartphone con app dedicata

I veicoli comunicano fra di loro tramite Bluetooth Mesh, si muovono con l'ausilio di motori a coppia elevata ed un sensore angolare integrato. Come tutti i prodotti “spin-off” di Xiaomi, anche lo Jupiter Dawn Smart Building Block Series sarà disponibile in crowdfunding. Il prezzo per unità varia dai 79 yuan ai 469 yuan, dai 10€ ai 60€, in base ai pezzi (dai 477 ai 1.206 pezzi).

