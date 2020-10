Sebbene le piogge siano ormai una costante in questo periodo, una bella corsa in bici non si disdegna mai, soprattutto se va in sella ad una bici elettrica come la Fiido D4S, recensita poco tempo fa, che va in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying ad un ottimo prezzo con spedizione da Europa gratis.

Fiido D4S è la bici elettrica premium veloce e affidabile in offerta sconto con Coupon su Geekbuying

Lo stile della bici elettrica Fiido D4S in sconto su Geekbuying si distingue rispetto ai modelli di altri marchi per un design sia elegante che sportivo, ma anche le sue funzionalità sono davvero interessanti. Se prendiamo la velocità massima, essa raggiunge anche i 25 km/h, ma anche un motore da 250 W ed una batteria da 10.4 Ah.

L'autonomia della bici elettrica Fiido D4S arriva fino ad 80 km, ma ha anche delle ottime ruote da 20″ per una buona tenuta di strada. Molto buoni anche i freni a disco. Essa inoltre è pieghevole, diventando molto compatta e con il peso di 18.5 kg è anche facile da trasportare.

La Fiido D4S va quindi in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying all'ottimo prezzo di 584 €, con aggiunta la comoda spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

