In queste ore eBay ha lanciato la sua risposta ai Prime Day con un nuovo Coupon dedicato e tanti altri piccoli sconti: tra questi vi segnaliamo la presenza del dispenser di automatico sapone Simpleway C1, dispositivo che conosciamo molto bene, dal design minimale, semplice da utilizzare e – soprattutto – economico!

Simpleway C1: il dispenser automatico di sapone scende di prezzo grazie a questo Coupon eBay

Il dispenser automatico di sapone Simpleway C1 offre una capienza di 300 ml e presenta un sensore ad infrarossi integrato nella parte superiore. Basterà passare la mano per dare il via all'erogazione del sapone, in modo rapido ed efficiente. Insomma, se cercate un dispositivo per la cucina o il bagno, di certo questo dispenser farà al caso vostro, specialmente grazie al prezzo contenuto. Per saperne di più, qui trovate anche la nostra recensione.

Siete interessati all'acquisto del dispenser automatico? Qui trovate la pagina dedicata al prodotto, ma per beneficiare dello sconto dedicato a Simpleway C1 su eBay sarà necessario utilizzare il Coupon PITLONG20 al momento dell'acquisto. In questo modo il prezzo del dispenser di sapone automatico scenderà a 16.99€. Tuttavia il maggior vantaggio si ha acquistando più pezzi insieme: con due dispenser si pagherà 16.55€ ognuno mentre con tre unità il prezzo scende a 14.57€ ciascuno (ovviamente sempre utilizzando il codice sconto dedicato, al quale si andrà ad aggiungere automaticamente la promo del venditore).

