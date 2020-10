La sterilizzazione di casa è molto importante e soprattutto in tutti gli ambienti, come può essere il bagno. Quindi, uno sterilizzatore deodorante UV come il modello smart Xiaomi Xiaoda Intelligent Deodorant per WC (toilette) potrebbe essere la soluzione ideale considerando anche il prezzo in sconto in offerta lampo su Cafago.

Lo sterilizzatore deodorante UV Xiaomi Xiaoda Intelligent Deodorant per WC elimina fino al 99.9% dei batteri ed è in offerta lampo su Cafago

Il prodotto è molto semplice: lo sterilizzatore Xiaomi Xiaoda è compatto, di colore bianco ed ha posizionata una luce UV che funge da sterilizzante, oltre ad un sensore che rilascia un deodorante che mantiene il WC senza cattivi odori. Si applica con uno sticker con la base in plastica in cui poggiarlo.

La funzione smart dello sterilizzatore deodorante Xiaomi Xiaoda permette al sensore di riconoscere quando si alza il coperchio della toilette e quindi evita di rilasciare raggi UV che potrebbero essere dannosi per le persone. Quando è scarico, è possibile ricaricare tramite USB Micro USB la batteria da 3600 mAh. Essendo a contatto con il WC, è anche certificato IPX4.

Lo sterilizzatore deodorante per toilette Xiaomi Xiaoda Intelligent Deodorant è in offerta lampo su Cafago al prezzo di 13.60 €. Un costo decisamente ottimo per le sue funzioni.

