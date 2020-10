Amazfit Band 5 ufficiale in Italia ed è già disponibile all’acquisto

Fin dal suo debutto negli USA, la nuova smartband di Huami ha ingolosito gli utenti nostrani grazie alle sue funzionalità: si tratta infatti di una vera e propria Mi Band 5… Pro, con tanto di monitoraggio SpO2 e supporto ad Alexa. Ora Amazfit Band 5 arriva finalmente in Italia ed è già disponibile all'acquisto: ecco tutti i dettagli sul prezzo di vendita e dove comprare il nuovo accessorio!

Amazfit Band 5 sbarca in Italia: prezzo e dove comprare

In termini di design, specifiche e caratteristiche, la versione nostrana di Amazfit Band 5 non cambia di una virgola. Qui trovate l'articolo dedicato, ma volendo fare un recap, la nuova versione della smartband di Huami adotta un look a capsula con cinturino in silicone intercambiabile, un display da 1.1″ HD a colori con protezione anti-impronta e curvatura 2.5D, contapassi, cardiofrequenzimetro, monitoraggio SpO2, supporto a Huami PAI, resistenza fino a 5 ATM e 11 modalità sportive.

La grande novità rispetto alla Mi Band 5 è rappresentata dall'introduzione di Alexa: tramite l'assistente smart è possibile impostare sveglie e conti alla rovescia, creare liste della spesa, controllare il meteo, gestire i dispositivi domotici a casa, fare domande e tanto altro.

Se siete interessati a dove comprare la nuova Amazfit Band 5, è presto detto: la smartband è disponibile all'acquisto presso il rivenditore ufficiale Amazfit.shop, al prezzo di 44.90€ (qui trovate la pagina dedicata). Al momento si tratta di un preordine e le spedizioni partiranno lunedì 19 ottobre.

