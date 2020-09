Dopo l'appuntamento mancato di luglio, ecco che ci riavviciniamo alla data effettiva degli Amazon Prime Days 2020, una due giorni di offerte paragonabili soltanto al Black Friday. La stessa azienda ha comunicato che la kermesse digitale si terrà i prossimi 13 e 14 ottobre 2020. Tuttavia, gli sconti preparati dall'azienda partiranno proprio da oggi e ci accompagneranno nei prossimi mesi, fino all'attesissimo 27 novembre 2020. Quando si terrà l'evento? Quale saranno le categorie d'interesse? Come seguirlo in tempo reale? Vediamolo insieme.

Amazon Prime Day 2020 Ufficiale – Tutto quello che c'è da sapere

I Prime Days di Amazon sono tra gli eventi più attesi dell'anno, da tutti i risparmiatori. Proprio per questo vi forniremo tutti i mezzi adatti all'occasione, per seguire le migliori offerte, suggeriti dal nostro staff.

Amazon Prime Day 2020 – Date e giorni

Come già preannunciato, gli Amazon Prime Day 2020 avranno il via a partire da martedì 13 ottobre 2020, allo scoccare della mezzanotte, fino alle 23:59 del 14 ottobre 2020. Durante questo periodo, dalla durata di 48 ore, potrete trovare prezzi imperdibili su tantissimi prodotti di tecnologia e non solo. Il miglior modo per prepararsi all'evento? Iscriversi ad Amazon Prime se non lo siete ancora!

Categorie in sconto per il Prime Day 2020

Chi sarà accontentato durante gli Amazon prime Day 2020? Quali categorie andranno in offerta? Chiaramente non abbiamo ancora indicazioni in merito, tuttavia, proprio come successo gli anni scorsi, è quasi certo che tutte le categorie presenti sull'e-commerce vedranno abbassare drasticamente i costi; ciò significa che prodotti presenti all'interno di categorie come giochi, moda, elettronica, bellezza, casa, dispositivi Amazon ed altri ancora saranno da tenere d'occhio.

Segui le offerte Amazon Prime Day in tempo reale

In questi due giorni lo store sarà praticamente inondato di offerte imperdibili: come seguirle al meglio? Non c'è alcun dubbio! Potrete farlo seguendo in tempo reale il nostro canale dedicato alle offerte. Seguendoci su Telegram e lasciando le notifiche attive, potrete infatti non perdere alcuna offerta. Come fare per seguirci? Basterà cliccare sul box in basso.

Come ricevere il buono Amazon di 10€

Durante questi Prime Day saranno tantissime le occasioni per risparmiare ed alcune, Amazon, ce le offre proprio su un piatto d'argento. Ci riferiamo infatti alla possibilità di ricevere un buono sconto dal valore di 10€ spendibile durante i Prime Day stessi. Come fare per ottenerlo? Vi basterà spendere, fino al 12 ottobre, almeno 10€ su una selezione di prodotti proposti da piccoli e medie imprese. Alla pagina dedicata (qui) troverete tutte le informazioni.

Amazon – Tutte le promozioni attive fino ai Prime Day 2020

Aspettando i Prime Day 2020, le offerte proposte da Amazon ai propri clienti sono tantissime. Si tratta di promozioni e sconti su iniziative lanciate durante l'anno. Per l'occasione saranno tantissime quelle attive in simultanea, tra le offerte dedicate alla piattaforma musicale, streaming video ed altre ancora.

Amazon Music a 0.99€ per 4 mesi : se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi a questo link sfruttando la promozione indicata;

: se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi sfruttando la promozione indicata; Buono sconto di 5€ con Audible : per tutti coloro che non hanno mai utilizzato Audible, sarà possibile prender parte all'iniziativa e ricevere un buono sconto da 5€ spendibile su tantissimi prodotti Amazon.it, potrete partire da questo link ;

: per tutti coloro che non hanno mai utilizzato Audible, sarà possibile prender parte all'iniziativa e ricevere un buono sconto da 5€ spendibile su tantissimi prodotti Amazon.it, potrete partire ; Kindle Unlimited gratis per 2 mesi : prova Kindle Unlimited, con tantissimi libri da leggere, ad un prezzo scontato per i primi mesi a questo link ;

: prova Kindle Unlimited, con tantissimi libri da leggere, ad un prezzo scontato per i primi mesi ; Prime Now, 5€ di buono sconto a tutti gli utenti Prime: ogni 5 prodotti acquistati, dal 1 al 25 ottobre, otterrete 5€ di buono sconto, partendo dalla pagina primenow.amazon.it.

Amazon Prime Day 2020 – Quali smartphone e notebook acquistare

In questi due giorni lo store sarà letteralmente preso d'assalto alla ricerca di notebook, smartphone, elettrodomestici, soluzioni smart per la casa ed altro ancora. Come destreggiarsi al meglio, allora? Potrete prendere spunto dalle nostre guide in merito, che troverete in basso.