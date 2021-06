OPPO Find X3 Pro, Enco X e tanto altro: al via le offerte per il Prime Day 2021

L'evento Amazon Prime Day 2021 è ufficialmente iniziato e OPPO – ovviamente – non poteva non rispondere alla chiamata: la compagnia cinese presenta le sue offerte, disponibili oggi e domani sulla piattaforma di e-commerce. Protagonisti i dispositivi dell'ecosistema di OPPO, dagli smartphone ai prodotti audio e wearable, per trovare l'alleato perfetto per la propria estate a prezzi davvero super allettanti: ecco tutte le offerte del brand!

Amazon Prime Day 2021: tutte le offerte targate OPPO

Tra le offerte di OPPO per gli Amazon Prime Day 2021 non poteva mancare di certo l'ultimissimo flagship della casa cinese: Find X3 pro 5G, top di gamma dal design futuristico, viene proposto a 949.9€ nelle colorazioni Glossy Black e Blue. Ovviamente il resto della famiglia non poteva restare in disparte: ecco che Find X3 Neo 5G e Find X3 Lite 5G scendono rispettivamente a 649.9€ e 359.9€. Oltre ai modelli premium ci sono smartphone per tutte le tasche come l'intramontabile Reno 4Z a 219.9€ e i dispositivi della serie A (tra cui A52 a 129.9€ fino ad A94 5G, 299.9€).

Se puntate agli indossabili e alla parte audio, niente paura perché ci sono sconti anche per voi. OPPO Watch da 46 mm viene proposto a 219.9€ mentre OPPO Band Sport e Style, scendono a 29.9€ e 39.9€. Vi segnaliamo anche le cuffie top Enco X a 99€, uno sconto di oltre il 40% sul prezzo di listino.

Di seguito trovate tutte le offerte di OPPO per gli Amazon Prime Day 2021, disponibili nei giorni 21 e 22 giugno. Vuoi sapere tutto sull'evento di Amazon? Allora dai un'occhiata al nostro approfondimento, con tutti i dettagli e le iniziative.

