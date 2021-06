Tutte le offerte Xiaomi per gli Amazon Prime Days 2021

Siamo giunti ad uno dei momenti più attesi dagli amanti del risparmio: gli Amazon Prime Days. La rassegna di offerte che parte proprio in questo momento – vista la portata dello store – è considerata da molti anche più interessante rispetto al Black Friday. Proprio per questo, sono numerosissimi gli store che prendono parte alla due giorni di offerte che terminerà alla mezzanotte del 22 giugno e, chiaramente, tra questi non poteva mancare Xiaomi. Il brand, forte dei tantissimi prodotti lanciati in Italia, si è presentato al via con offerte su gran parte del suo ecosistema, proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno catalogare le singole offerte.

Le migliori offerte dell'ecosistema Xiaomi per gli Amazon Prime Days di Giugno

Smart home Xiaomi in offerta

Col passare degli anni Xiaomi è diventata un'azienda leader nel settore dei prodotti smart home. Dalle inimitabili Yeelight alla serie sterminata di security cam, grazie anche alle partnership, il brand cinese si è imposto “prendendosi” una fetta importante del settore. Chiaramente, in questi Prime Days di Amazon, non potevano mancare alcuni di questi prodotti in offerta.

Monopattini elettrici in offerta

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, ogni cittadino ha sentito la necessità di affidarsi a mezzi elettrici. Xiaomi si è fatta notare con la sua inimitabile serie di monopattini elettrici, ideali per la mobilità urbana. Anche questi, chiaramente, non potevano mancare tra le offerte dei Prime Days di Giugno di Amazon.

Aspirapolvere e vacuum cleaner Xiaomi in offerta su Amazon

Il fiore all'occhiello dell'ecosistema domestico Xiaomi sono senza ombra di dubbio gli aspirapolvere, tanto che per molti l'azienda è riuscita a mettere in “pericolo” l'egemonia Dyson nel settore, fornendo prodotti economici ed al tempo stesso performanti. Anche questa tipologia di prodotti sarà protagonista nella due giorni di offerte di Amazon.

Smartphone Xiaomi in offerta – 21 e 22 giugno

Abbiamo parlato di monopattini, aspirapolvere e prodotti per la smart home. Non potevamo lasciare in secondo piano – però – quello che è il core business dell'azienda cinese: gli smartphone. Per l'occasione dei Prime Days, infatti, avrete la possibilità di acquistare una “valanga” di smartphone Xiaomi in offerta, di ogni fascia di prezzo.

Smartwatch e smart band Xiaomi in offerta

Cerchi uno smartwatch o una smart band low cost? Oggi è il momento giusto per fare l'affare! Grazie alle offerte di Xiaomi che saranno ancor più consistenti durante i Prime Days, potrai accaparrarti i wearable del brand a prezzi davvero interessanti. Quali sono? In basso troverete la lista completa delle offerte.

Offerte Prime Days 2021 in tempo reale

Come seguire queste ed altre offerte in tempo reale, cogliendo le evoluzioni dello store ogni istante? Facilissimo, non dovrete far altro che prender parte al nostro canale Telegram dedicato, cliccando sul box in basso per joinare.